Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la tensión con Brasil: "Nos hace pasar vergüenza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza las descalificaciones pronunciadas por el presidente Javier Milei durante su viaje a San Pablo. El mandatario provincial afirmó que las agresiones ofendieron a las autoridades y al pueblo del país vecino por meras cuestiones ideológicas, y sostuvo que el jefe de Estado no comprende su rol institucional en la conducción de las relaciones exteriores.

Ante la escalada diplomática, el titular del Ejecutivo bonaerense reveló que se comunicó de manera directa con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, para fijar una posición diferenciada del oficialismo nacional. Según publicó Crónica, Kicillof le transmitió al diplomático que los agravios del libertario no representan al conjunto del país, al tiempo que cuestionó el alineamiento automático de la Casa Rosada con referentes internacionales como Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Finalmente, el mandatario advirtió sobre el peligro que representa la disputa política para el tejido productivo y los puestos de trabajo. En ese sentido, calificó la postura del Gobierno nacional de "poco inteligente, mala y riesgosa", recordando que el mercado brasilero se mantiene como el mayor socio estratégico de la Argentina y que este tipo de disputas pone en jaque inversiones e intereses económicos fundamentales.