Hoy entronizan las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

La Catedral Basílica de Salta realizará hoy la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, una ceremonia que marca el inicio del tiempo de preparación para la fiesta del Milagro 2026.

Las actividades comenzarán a las 16 con la presentación de la historia del Milagro Salteño en distintos idiomas.

A las 17.30 se iniciará el rito de entronización de las sagradas imágenes, mientras que a las 19 se celebrará la Santa Misa en la Catedral.

Cronograma de la entronización

16: presentación de la historia del Milagro Salteño en distintos idiomas.

presentación de la historia del Milagro Salteño en distintos idiomas. 17.30: entronización del Señor y la Virgen del Milagro.

entronización del Señor y la Virgen del Milagro. 19: Santa Misa en la Catedral Basílica.

La jornada será de acceso público y también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo por las plataformas oficiales de la Catedral.

Comienza el tiempo del Milagro en Salta

La entronización representa el inicio del camino espiritual hacia la renovación del Pacto de Fidelidad, una de las expresiones religiosas más convocantes de la provincia.

Cada año, miles de fieles participan de las distintas actividades que culminan en septiembre con la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.