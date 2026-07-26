Milei en La Rural: “Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado”

El presidente Javier Milei volvió a reivindicar la eliminación del cepo cambiario y calificó las restricciones sobre el mercado de cambios como “el robo más grande que sufrió el mercado”.

La definición formó parte de su discurso durante la apertura oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, ante productores, dirigentes del sector y funcionarios nacionales.

Milei recordó que dos años atrás había pedido paciencia al campo para avanzar con un cambio económico que, según sostuvo, debía ser profundo y sostenible.

“Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufrió el mercado, dado que lo obligaba a vender a un tipo de cambio inferior al de mercado”, afirmó.

“Le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”

El mandatario aseguró que el impacto del cepo sobre el sector agropecuario era considerable y utilizó una definición todavía más dura al referirse al esquema anterior.

“El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos. Vaya que es bueno haber eliminado el cepo”, expresó.

Milei incluyó la flexibilización cambiaria dentro de un conjunto de medidas que, según su visión, devolvieron rentabilidad al agro.

Entre ellas mencionó la baja de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y las primeras reducciones permanentes de retenciones.

“Se viene un campo radicalmente distinto”

El Presidente sostuvo que, luego de dos años de transición, el programa económico comenzó a mostrar resultados y prometió una transformación más profunda para el sector.

“Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó.

Más adelante, Milei volvió a cargar contra las políticas aplicadas durante las últimas décadas y sostuvo que el campo fue castigado con impuestos, cepos, cupos, prohibiciones de exportación y precios máximos.

Según el mandatario, esas medidas convirtieron al sector en el “pagador de última instancia” de las crisis argentinas.