El Gobierno admite dificultades en la microeconomía y mira con preocupación las elecciones de 2027

El Gobierno comenzó a mirar hacia las elecciones presidenciales de 2027 con la economía como eje central de su estrategia. Aunque puertas adentro consideran que están ganando la discusión sobre inflación, estabilidad y macroeconomía, reconocen que la situación es diferente cuando se analiza el bolsillo: “En la microeconomía estamos corriendo de atrás”, admitió un importante funcionario.

El diagnóstico surge de una recuperación dispar. Mientras sectores como el agro y la energía muestran fuertes avances, la industria, la construcción y el comercio continúan por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

Según reconstruyó Infobae, en la Casa Rosada observan especialmente lo que ocurre en los grandes centros urbanos, donde el empleo privado registrado sigue debilitado y los salarios volvieron a retroceder.

Otro dato que genera inquietud es la mora de los hogares, que alcanzó el 12,8% en mayo, su nivel más alto en dos décadas. Entre los jóvenes de 18 a 25 años la irregularidad supera el 40%, un segmento particularmente sensible para el oficialismo por su peso dentro del electorado libertario.