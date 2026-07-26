Morosidad en Argentina: casi 10 millones de adultos tienen problemas para pagar

La cantidad de argentinos con dificultades para cumplir con sus deudas podría acercarse a los 10 millones de adultos, según explicó el economista Jorge Paz, quien diferenció el porcentaje de créditos en mora de la cantidad de personas involucradas.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, el investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Salta advirtió que el dato cercano al 12% difundido sobre morosidad no significa que solamente ese porcentaje de argentinos tenga problemas para pagar.

“El 12% es el dato de la morosidad de cartera”, explicó. Es decir, de cada $100 prestados, aproximadamente $12 presentan atrasos en su devolución.

El dato social: cerca del 30%

Paz sostuvo que, al observar la cantidad de personas involucradas en esos créditos, la dimensión del problema cambia considerablemente.

“Es el 30% de personas, no es el 12%”, remarcó.

Tomando una población adulta cercana a los 30 millones de habitantes, el economista estimó que entre 9 y 10 millones de argentinos podrían encontrarse atravesando problemas de morosidad.

Para Paz, la magnitud del fenómeno impide explicarlo únicamente por errores individuales en el manejo del dinero y obliga a analizarlo como un problema económico de mayor alcance.