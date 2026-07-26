Milei ratificó que seguirá bajando las retenciones, pero no puso fecha para llevarlas a cero

El presidente Javier Milei confirmó este domingo un cronograma de reducción de las retenciones al campo, aunque dejó para los próximos años una parte sustancial de la rebaja y no fijó una fecha concreta para la eliminación total de los derechos de exportación.

Durante su discurso en la apertura oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, Milei detalló que la soja, que anteriormente tributaba 33%, quedó en 24% y continuará descendiendo hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028.

El anuncio llegó minutos después de que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reclamara que las retenciones desaparezcan “por ley y para siempre”.

Soja al 15%, pero no a cero

El esquema anunciado también contempla una reducción para los derivados de la soja, como harina y aceite, que pasarán del 22,5% actual hacia un 14%.

Para el maíz, Milei indicó que la alícuota bajó del 12% al 8,5% y llegará al 5,5%, mientras que trigo y cebada quedaron en 5,5%.

En cambio, el Gobierno ya eliminó completamente las retenciones para lácteos, economías regionales, carnes transformadas, productos porcinos y determinadas categorías de carne bovina.

La eliminación total quedó atada al superávit

Milei sostuvo que el Gobierno continuará avanzando con la reducción de impuestos, aunque condicionó ese proceso a la continuidad del superávit fiscal.

“No hay baja de impuestos sin superávit fiscal sostenido”, afirmó.

El Presidente aseguró que el objetivo final es que los productores lleguen a recibir el 100% del valor generado por su producción, pero en el caso de los principales cultivos no estableció cuándo desaparecerán definitivamente las retenciones.