Sáenz: “El Milagro es amor, gratitud, encuentro y esperanza”

El gobernador destacó el inicio del Milagro 2026 tras la entronización y definió la celebración como la expresión más profunda de la fe salteña.
Política26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EL MILAGRO 2026

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó en sus redes sociales el comienzo de un nuevo tiempo del Milagro, luego de la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Señor y Virgen del Milagro, del pueblo de Salta no aparten su amor”, expresó el mandatario al compartir un mensaje dedicado a los Santos Patronos.

Sáenz remarcó que, con la entronización, los salteños comienzan a transitar uno de los períodos más significativos del calendario religioso y cultural de la provincia.

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El Milagro es amor, gratitud, encuentro y esperanza. Es la expresión más profunda de la fe de nuestro pueblo”, señaló.

La entronización marca el inicio del camino hacia las celebraciones centrales de septiembre, cuando miles de fieles y peregrinos volverán a confluir en la ciudad de Salta para renovar el tradicional Pacto de Fidelidad.

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