Sáenz: “El Milagro es amor, gratitud, encuentro y esperanza”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó en sus redes sociales el comienzo de un nuevo tiempo del Milagro, luego de la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

“Señor y Virgen del Milagro, del pueblo de Salta no aparten su amor”, expresó el mandatario al compartir un mensaje dedicado a los Santos Patronos.

Sáenz remarcó que, con la entronización, los salteños comienzan a transitar uno de los períodos más significativos del calendario religioso y cultural de la provincia.

“El Milagro es amor, gratitud, encuentro y esperanza. Es la expresión más profunda de la fe de nuestro pueblo”, señaló.

La entronización marca el inicio del camino hacia las celebraciones centrales de septiembre, cuando miles de fieles y peregrinos volverán a confluir en la ciudad de Salta para renovar el tradicional Pacto de Fidelidad.