Kristalina Georgieva llega a la Argentina en un nuevo respaldo a Milei

La directora gerente del FMI iniciará este lunes una visita oficial que incluirá reuniones con Javier Milei y Luis Caputo y una recorrida por Vaca Muerta. El Gobierno busca enviar una señal de confianza a los mercados.
Política26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llegará este lunes 27 de julio a la Argentina invitada por el presidente Javier Milei. La agenda contempla reuniones con el mandatario, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros actores políticos y económicos, además de una exposición sobre las perspectivas globales y regionales.

La visita tendrá un fuerte componente político en momentos en que el Gobierno intenta despejar dudas sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros hasta 2027. De acuerdo con Noticias Argentinas, se espera que Georgieva vuelva a respaldar públicamente el programa económico y transmita una señal de continuidad del apoyo del organismo.

F7H47NSJGVFYBGIUY7NWNI26SQEl Gobierno admite dificultades en la microeconomía y mira con preocupación las elecciones de 2027

El martes, la titular del FMI viajará a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta, acompañada por autoridades de YPF. La actividad busca mostrar uno de los sectores que el Gobierno considera clave para generar divisas y sostener el crecimiento de las exportaciones.

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