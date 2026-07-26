La Rural apuntó contra gobernadores e intendentes: “Dejen de agobiarnos de impuestos”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dirigió parte de su discurso en Palermo hacia gobernadores e intendentes, a quienes reclamó reducir la presión impositiva sobre los productores.

Durante la apertura oficial de la 138ª Exposición Rural, y con Javier Milei presente, Pino afirmó que para sostener la producción en todo el territorio es necesario que los distintos niveles del Estado dejen de aplicar cargas que, según sostuvo, afectan la rentabilidad.

“Es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos”, expresó.

Ingresos Brutos, tasas viales y “aduanas internas”

Entre los puntos cuestionados mencionó el manejo de Ingresos Brutos, las tasas viales que no se traducen en obras y determinados gravámenes cobrados por el traslado de mercadería entre provincias.

Pino sostuvo que esos últimos mecanismos terminan funcionando como “aduanas internas”, algo que consideró incompatible con la Constitución Nacional.

El dirigente reclamó además que los recursos que paga el sector vuelvan a las zonas productivas mediante infraestructura y servicios públicos.

Menos impuestos y más producción

Para el titular de la Rural, reducir la carga tributaria no debería entenderse como un beneficio exclusivo para los productores.

“Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta y esto beneficia a toda la población”, sostuvo.

También reclamó mayores inversiones en salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura, y planteó que una mejor provisión de esos servicios es indispensable para que las actividades productivas puedan expandirse en todo el país.