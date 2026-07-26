Con Milei en el palco, la Rural pidió eliminar las retenciones “por ley y para siempre”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reclamó este domingo la eliminación definitiva de las retenciones al campo durante la apertura oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, acto que contó con la presencia del presidente Javier Milei y funcionarios nacionales.

En el año del 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina, Pino combinó elogios a parte de la política económica del Gobierno con reclamos todavía pendientes para el sector agropecuario.

El dirigente sostuvo que desde 2002 el campo aportó alrededor de US$215.000 millones en retenciones y aseguró que, durante la actual gestión, la reducción de esa carga permitió que unos US$6.000 millones quedaran en manos de los productores.

Según explicó, ese dinero fue reinvertido en genética, pasturas, maquinaria y mejoras productivas, lo que derivó en mayor producción, empleo y superficie trabajada.

“Las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre”, afirmó Pino ante Milei.

Más de US$83.000 millones aportados por el campo

El titular de la Rural también buscó dimensionar el peso del sector en la economía argentina.

Indicó que durante el último año la actividad agrícola generó alrededor de US$40.000 millones, la ganadería US$34.000 millones y las producciones regionales US$11.500 millones.

En total, afirmó que las cadenas productivas del campo aportaron más de US$83.000 millones a la economía nacional.

También destacó aumentos productivos en maíz, girasol y trigo, y aseguró que el sector genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos.

Pino cerró ese tramo con un mensaje dirigido a los gobiernos: “Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”.