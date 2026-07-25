Perú recuperó el Parlamento bicameral después de 34 años

El nuevo Congreso quedó integrado por 60 senadores y 130 diputados, que ejercerán sus cargos hasta 2031. El sistema de dos cámaras había sido eliminado en 1992.
El Mundo25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PERU-CONGRESO

Perú volvió a tener un Parlamento compuesto por Senado y Cámara de Diputados después de 34 años de funcionamiento unicameral. Los legisladores electos en abril asumieron este viernes, pocos días antes de la investidura presidencial de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio.

La bicameralidad había desaparecido tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y fue restablecida mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso. El nuevo esquema otorga al Senado la facultad de revisar y modificar los proyectos enviados por los diputados, de acuerdo con el reporte publicado por EFE.

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El Parlamento quedó prácticamente dividido entre fuerzas de derecha y sectores de centro e izquierda. Fuerza Popular será la principal bancada en ambas cámaras, aunque la distribución de bancas anticipa negociaciones complejas y reduce las posibilidades

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