Ocho de cada diez cargos políticos del Gobierno de Milei están ocupados por hombres

La participación femenina en los puestos jerárquicos de la Administración Pública Nacional cayó del 39% en 2022 al 22% en 2026. Actualmente, solo dos mujeres encabezan ministerios nacionales.
Política26/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El 78% de los cargos jerárquicos en ministerios, secretarías y subsecretarías está ocupado por hombres, frente a un 22% de mujeres. De los 177 puestos cubiertos relevados, 138 corresponden a varones y 39 a mujeres, mientras otros 17 permanecían vacantes.

La brecha se amplió durante los últimos cuatro años: en octubre de 2022 las mujeres representaban el 39% de los altos cargos, mientras que en 2023 alcanzaban el 37%. El relevamiento realizado por Infobae tomó como base 194 cargos políticos del Mapa del Estado correspondientes a la Jefatura de Gabinete, nueve ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías.

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La situación más extrema se registra en Defensa, donde no hay mujeres entre los cargos relevados. En las secretarías, la participación femenina cayó del 37% en 2022 al 15% en 2026, mientras que en las subsecretarías retrocedió del 42% al 25%.

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