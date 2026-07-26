Milei convirtió su viaje a Brasil en un fuerte cruce político con Lula

La visita de Javier Milei a San Pablo terminó lejos del tono institucional con el que había comenzado. Tras recibir la Orden de Ipiranga, el mandatario participó de la convención del Partido Liberal, respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro y presentó la continuidad de Lula como un riesgo político y económico para Brasil.

Durante su discurso, Milei también cuestionó al Supremo Tribunal Federal y al juez Alexandre de Moraes por impedirle visitar a Jair Bolsonaro. El cruce escaló cuando el Presidente lanzó insultos contra Lula y contra el magistrado, en una intervención que Noticias Argentinas describió como un abierto involucramiento en la política interna brasileña.

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La respuesta de Lula da Silva llegó poco después: rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones y cuestionó el comportamiento de Milei. El episodio profundizó las diferencias entre ambos gobiernos y agregó tensión a una relación bilateral ya atravesada por fuertes contrastes ideológicos.