Elecciones 2027: el Gobierno de Salta posterga las candidaturas y apuesta a la gestión

Aunque todavía falta menos de un año para el inicio formal del calendario electoral, las elecciones provinciales de 2027 comienzan a ocupar un lugar en la agenda política de Salta.

La secretaria de Gobierno de la Provincia, Oriana Névora, sostuvo en Vale Todo, por Aries, que aún es prematuro discutir candidaturas, pero reconoció que los tiempos electorales suelen anticiparse y marcar la conversación política.

La funcionaria aseguró que el Gobierno provincial intenta evitar una disputa anticipada por los cargos y mantiene como prioridad la gestión, el trabajo territorial y los acuerdos políticos.

“Hoy veo un Gobierno provincial muy enfocado en la gestión, consolidando equipos en todos los rincones de la provincia y consiguiendo acuerdos importantes para Salta”, afirmó.

El oficialismo evita anticipar candidatos

Névora consideró que la sociedad espera que los funcionarios se concentren en resolver los problemas cotidianos antes que en una campaña electoral.

Según explicó, las definiciones sobre alianzas y candidaturas llegarán más adelante, probablemente durante 2027, cuando el oficialismo provincial comience a ordenar su estrategia electoral.

“La sociedad valora que quienes tenemos responsabilidades públicas estemos preocupados por resolver los problemas que tiene la gente y no por hacer política electoral”, señaló.

La secretaria de Gobierno afirmó que el gobernador Gustavo Sáenz continúa siendo el conductor del proyecto provincial y quien marca el rumbo político del gabinete.

Sáenz, como ordenador del espacio provincial

La funcionaria describió al mandatario como el líder del oficialismo salteño y destacó que su conducción se apoya en tres ejes: gestión, diálogo y presencia territorial.

Névora sostuvo que actualmente los integrantes del Gobierno se encuentran alineados con ese esquema y descartó que existan definiciones públicas sobre quiénes integrarán las listas electorales.

“Tenemos un líder en este proyecto provincial y él nos marca un camino de trabajo, de gestión y de territorio para acompañar a los salteños”, manifestó.

El mensaje busca ordenar la interna y evitar que la discusión por las candidaturas interfiera con la administración provincial durante los próximos meses.

No descartó competir en 2027

Pese a pedir cautela, Névora dejó abierta la posibilidad de participar nuevamente en una elección.

La secretaria de Gobierno recordó que en los últimos comicios acompañó al diputado nacional Bernardo Biella y destacó que lograron consolidar una fórmula provincial en un escenario marcado por la polarización entre fuerzas nacionales.

“Si me toca ocupar un lugar como candidata, lo haré con mucho honor. Me encanta la política y me apasiona muchísimo”, expresó.

Sin embargo, aclaró que también está dispuesta a continuar en la función pública y señaló que permanecerá en la Secretaría de Gobierno mientras así lo decida Sáenz.

El recambio generacional dentro del Gobierno

Névora también puso en valor su llegada al gabinete provincial y recordó que es una de las funcionarias más jóvenes del Poder Ejecutivo.

La secretaria interpretó su designación como una señal de apertura hacia las nuevas generaciones políticas y definió el cargo como el desafío más importante de su trayectoria.

Su posicionamiento empieza a ubicarla entre los dirigentes jóvenes que podrían tener mayor participación en el armado electoral del oficialismo, aunque las candidaturas todavía no están definidas.

El desafío del oficialismo hacia 2027

La discusión electoral encontrará al espacio provincial ante el desafío de preservar su identidad frente a la presencia de los partidos nacionales y ordenar una sucesión de nombres sin fragmentar el oficialismo.

Por ahora, la estrategia expresada por Névora consiste en postergar las definiciones y exhibir resultados de gestión.