Nueva ley del tabaco: piden a los legisladores salteños “ponerse la misma camiseta”

El sector tabacalero prepara un proyecto de ley nacional destinado a modificar la regulación sobre nuevos derivados del tabaco y reforzar herramientas para combatir la evasión.

Lucio Paz Posse confirmó en Vale Todo por Aries que el próximo 11 de agosto representantes de distintas economías regionales mantendrán una reunión para avanzar con una propuesta concreta.

El objetivo será alcanzar acuerdos con productores, integrantes de la cadena comercial, legisladores nacionales y representantes del Gobierno nacional.

Los legisladores salteños que acompañan

Paz Posse señaló que existe disposición para acompañar la iniciativa por parte de diferentes representantes de Salta.

Mencionó a Flavia Royón, con quien aseguró que vienen trabajando desde el Senado, y también nombró a los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega.

El dirigente expresó, en cambio, su intención de sumar a representantes de La Libertad Avanza.

Particularmente se mencionó a Carlos Zapata, quien anteriormente se desempeñó como gerente de la Cámara del Tabaco de Salta y, según Paz Posse, conoce en profundidad la problemática.

“Después de las elecciones hay que ponerse la misma camiseta”

Paz Posse evitó llevar la discusión al terreno partidario y planteó que la defensa de las economías regionales debería atravesar a todos los espacios.

Consideró que, una vez terminadas las campañas electorales, los representantes deben dejar de lado diferencias personales y trabajar sobre intereses comunes de Salta.

“Cuando uno ya es legislador, es legislador de todos los salteños”, sostuvo.

El dirigente planteó que el objetivo debe ser recuperar recursos para los productores, sostener empleo y mejorar la competitividad de una actividad exportadora.