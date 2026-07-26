Milei encabeza la apertura de La Rural y el campo espera anuncios sobre retenciones

El presidente Javier Milei encabezará este domingo la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, en una jornada marcada por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y por la expectativa del sector agropecuario ante posibles anuncios económicos.

El foco está puesto especialmente en una eventual reducción gradual de las retenciones, con atención sobre la carne vacuna a partir de 2027. Noticias Argentinas pudo reconstruir que el equipo económico reunió en los últimos días información sobre producción, exportaciones e indicadores agroindustriales para preparar el discurso presidencial.

La visita se produce además en un contexto favorable para el campo: la campaña 2025/26 cerró con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas, el mayor volumen registrado hasta el momento. Milei estará acompañado por funcionarios nacionales, gobernadores y autoridades de la Sociedad Rural.