El invierno da una tregua en Salta: se vienen tardes de hasta 25°C

La ciudad de Salta comenzó este domingo 26 de julio con frío y presencia de neblina, aunque las condiciones mejorarán con el correr de las horas y la temperatura alcanzará una máxima de 23°C.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que muestra la actualización de este domingo, durante la mañana el cielo estará algo nublado, condición que se mantendrá durante la tarde, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones.

La mínima prevista para hoy es de 4°C y los vientos permanecerán leves, predominantemente del noreste.

Sube la temperatura al comienzo de la semana

Para el lunes 27, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 25°C, mientras que el martes continuará el tiempo templado, con valores entre 9°C y 25°C.

El cambio llegará el miércoles 29, cuando la máxima descenderá hasta los 19°C, con una mínima de 11°C.

El jueves se esperan temperaturas de entre 12°C y 24°C, mientras que para el viernes el organismo anticipa 11°C de mínima y 23°C de máxima.

El pronóstico muestra, por el momento, una semana sin lluvias significativas para Salta Capital, con mañanas frescas y tardes templadas.