Anticipan un segundo semestre legislativo atravesado por el debate político y el clima electoral

En diálogo con ‘Hablemos de Política’, por Aries, presidente del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, Germán Rallé, señaló que la segunda mitad del año legislativo “va a ser un momento en que se va a exacerbar mucho las discusiones políticas de fondo", al advertir que tanto el escenario nacional como el provincial comenzarán a concentrarse en la disputa electoral.

Rallé sostuvo que, además del debate entre los distintos espacios políticos, también podrían profundizarse las diferencias dentro de los propios frentes. "Van a empezar los debates que van a ir instalando una posición política de un sector y de otro sector", afirmó, y consideró que ese contexto puede condicionar el trabajo parlamentario.

En ese sentido, remarcó que la Legislatura no debería perder de vista las demandas de la ciudadanía. "Tiene que ser un año de propuestas concretas, de leyes concretas, de tratar los temas que la ciudadanía nos reclama", expresó, al mencionar especialmente la necesidad de avanzar en iniciativas vinculadas con la seguridad y la cuestión social.

El diputado también hizo referencia a la situación económica y su impacto en la población. "Hay mucha familia que vive en situaciones extremas", aseguró, y advirtió que esa realidad "se va a reflejar, se va a ver y se va a sentir en el recinto de la Cámara de Diputados".

Finalmente, Rallé planteó que, pese a las diferencias políticas e ideológicas que puedan profundizarse en los próximos meses, será necesario preservar la gobernabilidad. "Tendremos que tener la capacidad de, más allá de dar discusiones ideológicas, no perder el eje, el sentido de gobernabilidad", concluyó.