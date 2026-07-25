Milei llegó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro y profundiza la tensión con Lula

El presidente Javier Milei llegó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en medio del distanciamiento político con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según informó Noticias Argentinas, viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La agenda incluye una recepción con honores militares del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y la entrega de la Orden de Ipiranga, máxima distinción del estado paulista. Más tarde, Milei mantendrá una reunión con autoridades locales y con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario argentino cerrará su visita con un discurso en la convención del Partido Liberal, donde será oficializada la candidatura de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro debido a las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario brasileño.