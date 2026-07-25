Abren las inscripciones para estudiar peluquería y barbería gratis en Salta

La Municipalidad de Salta abrirá las inscripciones para la nueva Escuela Municipal de Peluquería y Barbería, una propuesta destinada a vecinos que quieran capacitarse y sumar herramientas para ingresar al mercado laboral.

Los interesados podrán anotarse de manera presencial el jueves 30 y viernes 31 de julio, de 9 a 13 y de 15 a 19, en la Escuela de Emprendedores.

Para realizar el trámite deberán presentar el DNI y acreditar domicilio en la ciudad de Salta.

Dónde funcionarán los cursos

La escuela contará con dos anexos:

SUM de barrio Solidaridad , en la zona sudeste.

, en la zona sudeste. SUM de barrio Martín Miguel de Güemes, en la zona oeste alta.

En ambos espacios se dictarán cursos de peluquería femenina, peluquería masculina y barbería.

Las capacitaciones tendrán una duración estimada de entre cuatro y seis meses y estarán a cargo de profesionales con experiencia en el rubro.

Aulas y boxes equipados para las prácticas

El secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, explicó que los espacios tendrán aulas destinadas a la formación y 20 boxes equipados con sillones de peluquería, espejos y el mobiliario necesario.

La propuesta también alcanzará a peluqueros y barberos que ya conocen el oficio, pero no cuentan con herramientas o con un lugar propio para trabajar.

Estos profesionales podrán solicitar turnos para utilizar los boxes, atender a sus clientes y cobrar sus servicios de manera directa.

Una capacitación con salida laboral

La coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, señaló que la iniciativa busca fortalecer una actividad con una importante salida laboral.

La nueva escuela apunta a que los vecinos puedan aprender un oficio, perfeccionar sus conocimientos y generar sus propios ingresos.