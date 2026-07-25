Causa Vialidad: Cristina Kirchner incorpora a un asesor de Lula a su defensa

La defensa de Cristina Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, reconocido por asesorar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de preparar las presentaciones que buscarán cuestionar la condena por la causa Vialidad fuera de la Argentina. La incorporación fue revelada por MNEWS.

Valim trabajará junto al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la elaboración de la estrategia internacional. El jurista brasileño sostuvo que la expresidenta fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales" y anticipó que en los próximos días darán a conocer los detalles de la presentación.

La decisión llega después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de $685.000 millones. Con las instancias judiciales nacionales agotadas, la defensa buscará ahora revertir el fallo en tribunales y organismos internacionales.