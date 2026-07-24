España declaró la emergencia nacional por los incendios forestales: más de 20.000 evacuados

España atraviesa una de las peores crisis por incendios forestales de los últimos años. El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional ante el avance de las llamas en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde más de 20.000 personas debieron ser evacuadas y ya se quemaron unas 15.000 hectáreas.

La decisión fue adoptada luego de que las autoridades de Madrid solicitaran el máximo nivel operativo de Protección Civil. Desde ese momento, el Ministerio del Interior asumió la coordinación de los operativos para combatir un incendio que continúa fuera de control.

El escenario más crítico se registra en la Sierra Oeste de Madrid, donde tres focos activos terminaron fusionándose en un único frente que avanza hacia el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila. De concretarse esa unión, el operativo enfrentará un incendio de dimensiones aún mayores.

Ante el riesgo, las autoridades enviaron alertas masivas a los teléfonos celulares de los habitantes de las zonas afectadas y ordenaron evacuaciones inmediatas. Miles de personas fueron trasladadas a centros de acogida habilitados en distintos municipios.

Según los últimos reportes, en Ávila el fuego ya consumió cerca de 9.000 hectáreas, mientras que en la Comunidad de Madrid arrasó otras 6.000 hectáreas. Además, las previsiones meteorológicas anticipan fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora, complicando aún más las tareas de los brigadistas.

Frente a la magnitud del desastre, España activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que ya envió aviones hidrantes desde Grecia e Italia para reforzar el combate contra las llamas.

En lo que va de 2026, los incendios forestales ya destruyeron más de 120.000 hectáreas en España, una superficie que triplica la registrada durante el mismo período del año pasado.