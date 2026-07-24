Campaña anti-Argentina: tras analizar 300 mil tuits, advierten que “hay alguien poniendo dinero”

Imagen generada con IA

Un análisis sobre 300 mil publicaciones en X y las cuentas vinculadas detectó mensajes idénticos, perfiles falsos y publicaciones realizadas de manera simultánea dentro de la campaña antiargentina que circuló durante el Mundial. Los resultados fueron analizados por el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga en su columna en N&N, por Aries.

Sagárnaga explicó que el estudio de la antropóloga digital argentina Mercedes Máspero permitió identificar distintos grupos detrás de la conversación. El primero está compuesto por redes de bots y miles de cuentas falsas que impulsaron contenidos contra Argentina. El especialista aclaró que no está demostrado quién las financia, aunque consideró que una operación de esa magnitud probablemente requiere recursos económicos.

Mensajes idénticos publicados al mismo tiempo

Uno de los patrones que permitió detectar la coordinación fue la aparición de una misma frase en miles de publicaciones, incluso en diferentes idiomas.

“Cuando ya se repite en miles de publicaciones el mensaje de forma idéntica en diferentes idiomas, es evidente que ya no estamos frente a una coincidencia, sino a un patrón de coordinación”, explicó Sagárnaga.

Al revisar los perfiles, el análisis encontró además cuentas sin relación previa con Argentina, la Selección o el fútbol. Muchas publicaban habitualmente spam, enlaces comerciales o contenido para adultos.

No fueron solamente bots

El fenómeno se amplificó después con creadores de contenido que detectaron que la tendencia generaba interacciones y comenzaron a participar para mejorar sus propias métricas.

Sagárnaga los diferenció de los trolls pagos: se trata de usuarios que encontraron una conversación rentable en términos de alcance y aprovecharon el funcionamiento del algoritmo para sumarse.

Un tercer grupo estuvo compuesto por personas reales que expresaron críticas genuinas ante episodios racistas protagonizados por algunos hinchas argentinos. Por eso, el especialista remarcó que no toda crítica contra Argentina puede atribuirse a una operación organizada.

De una provocación a una condena contra Argentina

El estudio también reconstruyó cómo fue cambiando la narrativa. Las primeras publicaciones aparecieron alrededor del partido entre Argentina y Argelia y utilizaron provocaciones vinculadas al racismo para generar indignación y reacciones.

Más tarde se incorporaron acusaciones sobre supuestos beneficios arbitrales y corrupción durante el partido contra Egipto. La conversación terminó construyendo una caracterización mucho más amplia y negativa sobre Argentina.

Sagárnaga advirtió que estas campañas no necesariamente se construyen a partir de hechos falsos. También pueden utilizar episodios reales, pero descontextualizados, exagerados o generalizados para provocar una determinada reacción.

Cómo detectar una posible campaña

El especialista recomendó desconfiar especialmente de contenidos diseñados para provocar una reacción emocional inmediata. Antes de compartirlos, aconsejó revisar quién publica, observar el historial de la cuenta y comprobar si otros perfiles están difundiendo exactamente el mismo mensaje.

Para Sagárnaga, uno de los principales efectos de la desinformación es confundir a la población y deteriorar su capacidad para evaluar críticamente la información que consume.