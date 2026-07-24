Último día con horario extendido para tramitar el Bono Eléctrico para jubilados

El Ente Regulador de los Servicios Públicos atenderá este viernes de 8 a 19 en su sede central de Bartolomé Mitre 1231, con el objetivo de facilitar la inscripción al Bono Eléctrico Provincial para jubilados y pensionados.

El beneficio alcanza a quienes cobran el haber mínimo y consiste en un crédito de hasta $150.000, distribuido en tres cuotas de $50.000 para julio, agosto y septiembre. El monto se aplica exclusivamente sobre la factura de energía eléctrica.

Para acceder se requiere ser titular de un único suministro residencial, percibir ingresos que no superen el haber mínimo más el bono extraordinario vigente y presentar DNI, último recibo previsional y última factura de luz a nombre del solicitante.

La inscripción continuará disponible hasta el 30 de diciembre de 2026, tanto de forma presencial en delegaciones, municipios y organismos adheridos como por vía virtual. El horario extendido en la sede central, en cambio, rige hasta este viernes.