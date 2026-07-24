Último día con horario extendido para tramitar el Bono Eléctrico para jubilados

La sede central de Mitre 1231 mantendrá horario corrido para facilitar la postulación al beneficio de hasta $150.000.
Salta24/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ENTE REGULADOR

El Ente Regulador de los Servicios Públicos atenderá este viernes de 8 a 19 en su sede central de Bartolomé Mitre 1231, con el objetivo de facilitar la inscripción al Bono Eléctrico Provincial para jubilados y pensionados.

El beneficio alcanza a quienes cobran el haber mínimo y consiste en un crédito de hasta $150.000, distribuido en tres cuotas de $50.000 para julio, agosto y septiembre. El monto se aplica exclusivamente sobre la factura de energía eléctrica.

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Para acceder se requiere ser titular de un único suministro residencial, percibir ingresos que no superen el haber mínimo más el bono extraordinario vigente y presentar DNI, último recibo previsional y última factura de luz a nombre del solicitante.

La inscripción continuará disponible hasta el 30 de diciembre de 2026, tanto de forma presencial en delegaciones, municipios y organismos adheridos como por vía virtual. El horario extendido en la sede central, en cambio, rige hasta este viernes.

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