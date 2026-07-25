La Libertad Avanza va por Propiedad Privada, Zonas Frías y el Súper RIGI

El Gobierno reactivará en agosto su agenda legislativa en el Senado, donde buscará destrabar un paquete de proyectos económicos que permanece frenado por la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. Según informó Noticias Argentinas, desde el inicio de las sesiones ordinarias el oficialismo solo logró aprobar el acuerdo para el pago a los fondos buitres.

La primera iniciativa que podría avanzar es la reforma vinculada a la propiedad privada y la venta de tierras, cuyo tratamiento fue previsto para el 6 de agosto. El texto mantiene la intervención de las provincias y del Poder Ejecutivo Nacional en operaciones que involucren a Estados extranjeros, empresas estatales extranjeras o inmuebles rurales ubicados en zonas de frontera.

El oficialismo también buscará avanzar con la reducción del régimen de Zonas Frías, el Súper RIGI para inversiones superiores a US$1.000 millones y la reforma de la Ley General de Sociedades. A esa agenda se sumaría una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir el financiamiento al Tesoro, reforzar su autonomía y concentrar sus funciones en la estabilidad de la moneda.