Salta busca atraer inversiones de la principal minera estatal de la India

Una delegación de NMDC Limited, la principal empresa minera estatal de la India, inició una agenda de trabajo en la provincia para analizar proyectos y oportunidades de inversión.
Salta25/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Autoridades provinciales recibieron a representantes de NMDC Limited, una de las compañías mineras estatales más importantes de la India, interesados en conocer el desarrollo del sector y las condiciones que ofrece Salta para futuras inversiones. Durante el encuentro se presentaron los principales proyectos, el potencial geológico y las perspectivas de crecimiento de la actividad.

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Desde el Gobierno destacaron la seguridad jurídica, la previsibilidad y las políticas destinadas a consolidar un entorno favorable para la llegada de capitales. La delegación también mantuvo reuniones con autoridades de Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSa).

La visita forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la cooperación con la India y posicionar a Salta como un destino confiable para las inversiones. NMDC Limited lidera la producción y exportación de mineral de hierro en ese país y también participa en proyectos de cobre, roca fosfórica, magnesita y diamantes.

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