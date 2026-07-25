Salta busca atraer inversiones de la principal minera estatal de la India

Autoridades provinciales recibieron a representantes de NMDC Limited, una de las compañías mineras estatales más importantes de la India, interesados en conocer el desarrollo del sector y las condiciones que ofrece Salta para futuras inversiones. Durante el encuentro se presentaron los principales proyectos, el potencial geológico y las perspectivas de crecimiento de la actividad.

Desde el Gobierno destacaron la seguridad jurídica, la previsibilidad y las políticas destinadas a consolidar un entorno favorable para la llegada de capitales. La delegación también mantuvo reuniones con autoridades de Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSa).

La visita forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la cooperación con la India y posicionar a Salta como un destino confiable para las inversiones. NMDC Limited lidera la producción y exportación de mineral de hierro en ese país y también participa en proyectos de cobre, roca fosfórica, magnesita y diamantes.