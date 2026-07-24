Milei viaja a Brasil para reunirse con Flavio Bolsonaro

Javier Milei viajará hoy por la noche a San Pablo, Brasil, para manifestar públicamente su apoyo a Flavio Bolsonaro, quien será nominado como principal candidato opositor a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario partirá en un vuelo oficial junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, para llevar adelante una serie de actividades durante el sábado.

La agenda de Javier Milei en Brasil

En primer lugar, Milei se trasladará a las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas. Se trata de un militar retirado que se desempeñó como ministro de Infraestructura durante la gestión de Jair Bolsonaro y hoy oficia como una de las principales figuras de la oposición al Partido de los Trabajadores.

En ese contexto, Milei, muy alineado con el bolsonarismo, recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración que otorga ese Estado. Se espera que tanto él como Freitas brinden un breve discurso.

El principal motivo del viaje de Milei es acompañar a Bolsonaro en la Convención Nacional del Partido Liberal, en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde el hijo del exmandatario será ungido oficialmente como el principal candidato de la oposición para enfrentar a Lula da Silva en octubre.