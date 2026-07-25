Desalojaron y limpiaron el canal Esteco tras reclamos de vecinos

La Municipalidad de Salta realizó un operativo de saneamiento y desalojo en el canal Esteco, luego de pedidos formulados por vecinos de la zona.

Las tareas se desarrollaron a lo largo de todo el canal pluvial y estuvieron a cargo de personal de Espacios Públicos, con la colaboración de la Policía.

Durante la intervención se retiraron colchones, restos de madera y basura. También fueron desalojadas las personas que ocupaban distintos sectores del canal.

Buscan prevenir inundaciones e incendios

El operativo tuvo como objetivo evitar la obstrucción del canal, la formación de microbasurales, la aparición de focos infecciosos y situaciones de inseguridad.

La acumulación de residuos y elementos también representa un riesgo ante posibles incendios y puede dificultar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

El director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez, explicó que mantener despejados estos sectores resulta fundamental para reducir el riesgo de inundaciones.

“Seguimos trabajando en conjunto con la Policía para generar seguridad en las zonas donde hay canales. Además, es muy importante mantener la limpieza para evitar luego las inundaciones”, señaló.

El operativo fue solicitado por los vecinos

El comisario Cristian Chaile indicó que la intervención se realizó a partir de reclamos de vecinos que manifestaron preocupación por la situación del canal y pidieron mayor tranquilidad en la zona.

Desde el Municipio señalaron que continuarán los trabajos de limpieza y recuperación en canales y otros espacios públicos de la ciudad.