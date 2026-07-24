El último Milagro de Cargnello: comienza la despedida del arzobispo de Salta

El Milagro 2026 tendrá un significado especial para la Iglesia salteña. Será el último que presidirá monseñor Mario Antonio Cargnello como arzobispo de Salta antes de presentar su renuncia por haber alcanzado la edad establecida por el derecho canónico. En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica, Marcos Cepeda, explicó que, al cumplir los 75 años, todos los obispos deben poner su cargo a disposición del Santo Padre, aunque la decisión final siempre queda en manos del Papa.

"A partir de los 75 años, todos los obispos deben presentar su renuncia al Papa y solo es aceptada por el Santo Padre", precisó Cepeda. En ese sentido, aclaró que Cargnello continuará al frente de la Arquidiócesis hasta que el Vaticano disponga su reemplazo. Incluso, recordó que el Pontífice puede solicitarle que permanezca un tiempo más en funciones hasta concretar la designación del nuevo arzobispo.

El vocero también explicó que, una vez aceptada la renuncia, la Iglesia prevé un período de transición. "Hay que esperar a que se designe al sucesor y, hasta ese momento, habrá un administrador diocesano", señaló. Además, invitó a los fieles a acompañar este proceso con oración: "Rezamos por el servicio de monseñor Cargnello y también por el futuro obispo que estará al frente de la Arquidiócesis de Salta".

Expectativa por la visita del Papa a la Argentina

Otro de los temas que genera expectativa dentro de la Iglesia es la posible visita del papa León XIV al país. Cepeda indicó que el viaje está previsto para noviembre y que tendría una duración de tres días, aunque pidió prudencia hasta que el Vaticano confirme oficialmente la agenda. "Todavía no hagamos planes", expresó, al remarcar que toda la Iglesia católica permanece expectante ante la posibilidad de recibir al Pontífice en la Argentina.