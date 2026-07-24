El último Milagro de Cargnello: comienza la despedida del arzobispo de Salta

El vocero de la Catedral Basílica confirmó que el arzobispo iniciará su último tiempo del Milagro al frente de la Arquidiócesis. Su continuidad dependerá de la decisión que adopte el papa León XIV.
Salta24/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

mario antonio cargnello milagro 2025 (4)

El Milagro 2026 tendrá un significado especial para la Iglesia salteña. Será el último que presidirá monseñor Mario Antonio Cargnello como arzobispo de Salta antes de presentar su renuncia por haber alcanzado la edad establecida por el derecho canónico. En diálogo con Aries, el vocero de la Catedral Basílica, Marcos Cepeda, explicó que, al cumplir los 75 años, todos los obispos deben poner su cargo a disposición del Santo Padre, aunque la decisión final siempre queda en manos del Papa.

cargnello-1Cargnello renunciará al Arzobispado antes de cumplir los 75 años y se irá de Salta

"A partir de los 75 años, todos los obispos deben presentar su renuncia al Papa y solo es aceptada por el Santo Padre", precisó Cepeda. En ese sentido, aclaró que Cargnello continuará al frente de la Arquidiócesis hasta que el Vaticano disponga su reemplazo. Incluso, recordó que el Pontífice puede solicitarle que permanezca un tiempo más en funciones hasta concretar la designación del nuevo arzobispo.

El vocero también explicó que, una vez aceptada la renuncia, la Iglesia prevé un período de transición. "Hay que esperar a que se designe al sucesor y, hasta ese momento, habrá un administrador diocesano", señaló. Además, invitó a los fieles a acompañar este proceso con oración: "Rezamos por el servicio de monseñor Cargnello y también por el futuro obispo que estará al frente de la Arquidiócesis de Salta".

Expectativa por la visita del Papa a la Argentina

Otro de los temas que genera expectativa dentro de la Iglesia es la posible visita del papa León XIV al país. Cepeda indicó que el viaje está previsto para noviembre y que tendría una duración de tres días, aunque pidió prudencia hasta que el Vaticano confirme oficialmente la agenda. "Todavía no hagamos planes", expresó, al remarcar que toda la Iglesia católica permanece expectante ante la posibilidad de recibir al Pontífice en la Argentina.

Te puede interesar
images?q=tbn:ANd9GcSIoeNj2mIV_M-1N2JVwcDfaKUC8GjvvEqp5IRkglpGQCUtb63psdJ2DPU&s=10

Refuerzan las recomendaciones para realizar trekking en la montaña

Salta24/07/2026
Desde la Municipalidad de San Lorezo, uno de los destinos más elegidos para la actividad al aire libre, recomendaron planificar las caminatas, contratar guías habilitados para los recorridos más exigentes y respetar los senderos señalizados para evitar extravíos y otros inconvenientes.
el-dique-campo-alegre

Campo Alegre: veda y plan para proteger el dique

Rocío Monteros Di Pietro
Salta24/07/2026
La pesca permanecerá prohibida hasta el 30 de noviembre por disposición de la Secretaría de Ambiente. El municipio trabaja en un Plan Maestro para reforzar los controles y recuperar el humedal.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail