Demolieron una gruta usada para consumir drogas y alcohol en Pasaje San Carlos

La Municipalidad de Salta demolió una gruta ubicada en el Pasaje San Carlos al 900, entre Orán y La Rioja, que era utilizada como punto de reunión para el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas.

La intervención formó parte del programa de recuperación de espacios públicos abandonados o utilizados de manera indebida, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en distintos sectores de la ciudad.

Según informó el Municipio, la estructura generaba preocupación entre los vecinos porque concentraba reuniones vinculadas al consumo de sustancias y alcohol.

Vecinos denunciaban inseguridad y basura

El director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez, explicó que la gruta era utilizada como punto de encuentro y ocasionaba distintos problemas en la zona.

Además de las situaciones de inseguridad, las personas que se reunían en el lugar arrojaban basura en el canal ubicado junto a la estructura.

Ante los reclamos, el Municipio dispuso la demolición y recuperación del sector para devolverlo al uso de los vecinos.

Casi seis hectáreas recuperadas en la ciudad

La Municipalidad informó que, con este tipo de operativos, ya se recuperaron casi seis hectáreas de espacios públicos.

Las intervenciones incluyen el retiro de estructuras, limpieza, despeje y ordenamiento de sectores ocupados o utilizados de forma irregular.

Desde el área municipal señalaron que las tareas continuarán en otros puntos de la ciudad donde existan reclamos vecinales por inseguridad, abandono o acumulación de residuos.