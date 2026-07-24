Editorial Cara a Cara: “Nos van a dejar sin país”

“¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, terminó el Mundial, seguramente ya se habrán enterado. Se habrán enterado de todo lo que pasó también. Yo no le voy a agregar nada nuevo en la noche de hoy, porque, en definitiva, son muchas las versiones que circulan. La única real, es que somos subcampeones del mundo. Un equipo que se enfrentó siete veces, ganó seis y perdió un solo partido.

Volvieron prácticamente como campeones del mundo a la Argentina, pero también debemos, creo, capitalizar todo esto que nos pasa, porque estamos tan faltos de alegrías que, bueno, recibir a la Selección e ir a darle besos y abrazos, y estar la gente ahí parada horas esperándolos... y es la única alegría por ahí que tienen. Hay que comprender esto.

En definitiva, fuimos dilapidados en el mundo prácticamente; nos han sacado la piel así, a tirones: -que somos malas personas, que hacemos diferencias-, que... bueno, no sé. No sé qué más cosas se podían haber dicho de Argentina después del Mundial. Hay una cosa que sí es cierta: la Selección Argentina tuvo un Mundial regular, regular, y un partido final que fue catastrófico.

Entonces, lo primero que se empezó a decir es que no, que hubo conversaciones, que, en el vestuario, qué se habló, que la FIFA, que la AFA... bueno, ya había complicidades de todo tipo. Ya lo habían parado al equipo. Bueno, yo creo que son todas barbaridades; eso realmente lo pienso así, ¿no? Yo creo que es imposible parar a un equipo, decirle a 20 personas "che, tienen que ir para atrás"; me parecería imposible de pensarlo.

Lo que sí me dio que pensar es que, cuando Scaloni llegó con la Selección a Estados Unidos, ya tenía idea de que esto le podía llegar a pasar. ¿En base a qué? Y en base a todos los lesionados que tenía, los problemas que tenía... Faltaba un día para presentar la lista y estaba buscando al jugador número 26, ¿se acuerdan, no? Y los jugadores venían de una etapa muy dura en Europa, y los que estaban acá también estaban medios castigados en el físico, y dieron lo que pudieron. Hay partidos en los que apenas llegaron y pudieron terminar el partido, y lo dieron vuelta y ganaron, pero eso no iba a durar toda la vida. Y duró hasta España. España estaba nuevito, estaba entero, y le pasó por arriba. Eso es todo; no pasó otra cosa que esa.

De ahí empezaron todas las versiones, ¿no? Como ustedes se podrán imaginar: las intrigas, lo que pasa con la Asociación del Fútbol Argentino, lo que pasa con Tapia, lo que pasa con la FIFA... bueno, se mezcló todo. Y a los argentinos nos hicieron de goma prácticamente en todo el mundo. Es más, hoy estaba viendo una encuesta que se le está preguntando a través de las redes a la gente si creen que sería conveniente sacar a Argentina del próximo torneo del mundo; o sea, realmente una cosa insólita.

Pero bueno, yo creo que esto va a pasar. La verdad es que creo que va a pasar; creo que estaremos una semana más con esto hasta que salga un tema nuevo y empezaremos a hablar de otra cosa, ¿no? Fue fea la actitud de muchos "hermanos", serían... no sé, españoles, vamos a ponerle nada más, que han tenido comportamientos complicados con respecto a los argentinos en Madrid. Pero yo creo que son cosas que están encuadradas dentro del fútbol, no pasan de ahí. ¿Y lo que pasó dentro de la cancha? Y también. ¿Y la bandera? Y también.

Yo creo que si el Gobierno Nacional no hubiese dicho nada con respecto a las banderas y hubiesen entrado con las banderas como las llevaban, que tenían el mapa de las Malvinas, tal vez no hubiese pasado nada. Exacerbaron los ánimos de todo el mundo y después, bueno, hicieron una bandera en Estados Unidos escrita así por alguien y la pusieron sobre el final del partido, la tiraron dentro de la cancha, la agarró un jugador en esa euforia que estaban de haberle ganado a los ingleses, y la pusieron. Y de ahí se despertó... yo le diría, a ver, ¿Qué se despertó? El odio, y se despertó un poco el odio hacia los ingleses y se revivió algo que nosotros lo venimos estudiando desde chiquitos, porque esta es una realidad, ¿no? El tema de las Malvinas siempre lo hemos escuchado hablar, nos explicaban en la escuela, en el secundario, en todos lados. Y bueno, y reverdeció eso.

Y eso lo puso en apuros un poco al Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque, ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional con respecto a las Malvinas? Y no está haciendo nada. Para colmo, están saliendo informes... a raíz de eso están saliendo informes de lo que significan las Malvinas para los Estados Unidos, qué significan las Malvinas para Israel y qué significan las Malvinas, por supuesto, para los ingleses. Y casi nada significan, fíjese: el año que viene van a entrar a producir 50.000 tambores de petróleo diarios. Van a ser supermillonarios los habitantes de las Malvinas y van a ganar plata, pero a rolete.

Pero esto parece que es nuevo para nosotros, pero no para el Gobierno Nacional, porque el Gobierno Nacional sabe que se están haciendo inversiones en las Malvinas, sabe todo lo que está pasando, sabe que andaba dando vueltas un barco por las aguas argentinas hace 15 o 20 días y nadie dijo nada. O sea, estuvimos muy metidos en el Mundial, pero además hay muy pocos medios de difusión que esto lo están difundiendo. ¿Por qué? Y porque el Gobierno Nacional no quiere Lola con esto; no habla, no responde, no dice nada.

Pero me parece que recién ahora estamos agarrando una idea, porque lo están diciendo los propios ingleses, de qué va a significar para Gran Bretaña las Malvinas. O sea, ya están diciendo que es el Dubái de ellos; o sea, es lo que va a generar en petróleo. Y se lo están robando teóricamente: si las Malvinas son nuestras, nos están robando. Ahora, ¿Qué acciones se están haciendo al respecto? Y bueno, nada.

Lo curioso es quiénes son las empresas que están trabajando en las Malvinas: el 60 o 70% tiene mucho que ver con el Gobierno de Israel. ¿Será por eso que va a llorar tanto al Muro de los Lamentos Milei? ¿De dónde habrá nacido este espíritu de Milei de ser tan nacionalista israelí? No se sabe, la verdad es que no se sabe. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? La verdad es que sabemos muy poco.

Miren, yo estuve escuchando muchas versiones con respecto a esto, ¿no? Ustedes se imaginarán: llegan versiones de todos lados y, si uno se pone a escuchar, cada uno de los medios tiene su propia versión de qué pasó en la final de fútbol. Estamos debiendo al exterior o al Fondo Monetario Internacional 575.000 millones de dólares. También esta semana se cumplieron 80 años de que Perón, Juan Domingo Perón, le terminó de pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional y dejó al país en cero. ¿Y por qué le digo esto? Porque pasó precisamente en el mes 4 del año 46. Yo soy del 1° de abril del año 46. Entonces, claro, me puse a pensar y dije: a ver, cuando yo nací no debía un solo mango, o sea, era un chico tranquilo. Y hoy, hoy estoy debiendo 12.300 dólares, no solamente yo, sino usted también y los 48 millones de habitantes. ¿Me quiere decir usted dónde está esa plata? Tal vez usted lo sepa, yo no lo sé. Lo que sí, estoy juntando para ver si todos juntos hacemos una colecta y le podemos pagar al Fondo Monetario Internacional.

Esta noche tenemos al Dr. Guillermo Martinelli para hablar de la situación del país, un hombre con el que hemos hablado ya en varias oportunidades; hoy vamos a insistir con el tema porque hay muchas cosas que están pasando que son preocupantes. Para mí se está entregando el país, o sea, Milei nos va a dejar sin país. Esa es la idea que yo tengo; puedo estar equivocado, por eso lo quiero hablar con distintas personas para ver quiénes coinciden y quiénes no con esta idea, ¿no? Y el Dr. Pablo Kosiner para ver qué pasa en la oposición de este partido, o sea, del Partido Justicialista, por cierto, estoy hablando, ¿no? Todavía no hay nada; parece que en agosto hay elecciones, pero no se sabe nada. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones en Salta? No sabemos absolutamente nada, vamos a ver si nos dice algo esta noche”