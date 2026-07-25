Garrafa Municipal: terminó la inscripción y la próxima semana anunciarán a los beneficiarios

Finalizó la inscripción al programa Garrafa Municipal y comenzó la evaluación de las solicitudes presentadas por familias de la ciudad de Salta.

La próxima semana, la Municipalidad notificará a quienes cumplan los requisitos. Los beneficiarios deberán presentarse el viernes 31 de julio en el Centro Cívico Municipal para acceder a la recarga gratuita de una garrafa de 10 kilogramos.

El programa está destinado a hogares de menores ingresos que no tienen conexión a la red de gas natural y necesitan afrontar el consumo energético durante la temporada de bajas temperaturas.

Quiénes podrán recibir la recarga gratuita

Personal municipal revisará la documentación entregada durante el período de inscripción para determinar qué familias cumplen las condiciones establecidas.

Los postulantes debían tener domicilio en la ciudad de Salta, integrar un grupo familiar de más de tres personas y contar con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

También debían acreditar que no poseen gas natural y presentar fotocopias del DNI del titular y de los integrantes del grupo familiar, con el domicilio actualizado, además de la certificación negativa de ANSES.

Sólo podrán asistir los vecinos notificados

La recarga se realizará el 31 de julio en el Centro Cívico Municipal, pero únicamente podrán concurrir los vecinos que hayan sido previamente confirmados como beneficiarios.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó que la iniciativa busca asistir a familias con menores posibilidades económicas ante el costo actual de un servicio básico.

Durante la próxima semana, el Municipio comunicará los resultados de la evaluación y brindará las indicaciones para acceder al beneficio.