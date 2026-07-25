Qué hacer este fin de semana en Salta: Cafetón, corsos y autos clásicos

La ciudad de Salta ofrecerá este fin de semana una agenda con actividades para distintos públicos, entre propuestas culturales, gastronómicas, recreativas y familiares.

Las opciones comenzarán este sábado en el centro y continuarán el domingo en distintos espacios de la capital salteña.

Cambio de Guardia y encuentro de Chevrolet

Este sábado, a las 11, se realizará el tradicional Cambio de Guardia frente al Cabildo, en pleno centro de la ciudad.

Por la tarde, de 16 a 19, el parque San Martín recibirá al Encuentro Nacional del Club Chevrolet de Salta, con una exposición de vehículos y la participación de fanáticos de distintos puntos del país.

También este sábado, de 18 a 20, el Museo de la Ciudad será sede de la presentación de la novela gráfica “Güemes, la sangre gaucha”, una propuesta que aborda la figura del héroe salteño desde un formato diferente.

Cafetón y Campeonato del Disco

El domingo, de 10 a 20, se realizará una nueva edición del Cafetón en el Paseo Ameghino.

La feria reunirá cafeterías, propuestas gastronómicas y distintas actividades para quienes se acerquen al lugar.

Ese mismo día, de 11 a 17, tendrá lugar el Campeonato del Disco en el Centro Recreativo UTHGRA, con una jornada que combinará gastronomía y entretenimiento.

Corsos de Invierno en el parque San Martín

Desde las 15, el parque San Martín será escenario de los Corsos de Invierno, una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La Municipalidad indicó que estas actividades forman parte de una agenda más amplia para el fin de semana. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la ciudad.