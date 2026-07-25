Rutas de Salta: todas están transitables, pero advierten por baches, obras y neblina

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este sábado, pero el informe de Defensa Civil recomienda circular con precaución en numerosos sectores por baches, obras, banquinas irregulares, animales sueltos y neblina. En la zona cordillerana también se mantienen advertencias por el clima y el estado de la calzada.

La Ruta Nacional 34 concentra algunas de las principales complicaciones. Entre Pichanal y Embarcación hay baches de grandes dimensiones, animales sobre la calzada y banquinas irregulares. Además, en el kilómetro 1341 trabaja maquinaria vial.

Entre Embarcación y General Enrique Mosconi, la misma ruta presenta sectores deteriorados, demarcación deficiente y circulación de camiones durante los fines de semana.

El tramo Tartagal-Salvador Mazza también requiere mucha precaución por los pozos y la falta de mantenimiento. El informe recomienda transitar durante la mañana o la tarde.

Obras y baches en la Ruta Nacional 9/34

La Ruta Nacional 9/34 continúa habilitada, aunque se reanudaron las obras en distintos puntos. Hay trabajos entre Rosario de la Frontera y Metán, además de tareas de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440, cerca del límite con Tucumán.

También se advierte por baches entre el peaje de Cabeza de Buey y San José de Metán, además de una posible reducción de la visibilidad por neblina.

En la Ruta Nacional 16, dentro del departamento Anta, los conductores deben reducir la velocidad por el tránsito de camiones, los baches y las condiciones del sector cercano al arroyo Matorras, a la altura del kilómetro 622.

Precaución para viajar a Cafayate y los Valles Calchaquíes

La Ruta Nacional 68 se encuentra transitable, pero presenta una calzada irregular entre La Merced y La Viña. En La Yesera hay maquinaria trabajando, mientras que entre la Garganta del Diablo y Cafayate se mantienen advertencias por posibles deslizamientos y crecidas de arroyos durante las lluvias.

En la Ruta Nacional 40 hay trabajos de limpieza, desmalezado y acondicionamiento de banquinas. Entre Cachi y Payogasta se realizan tareas de bacheo, mientras que en el sector de La Poma y Abra del Acay se ejecutan rellenos en zonas afectadas por la erosión.

Otros sectores presentan calamina intensa, pozos, pedregullo y maquinaria pesada, especialmente entre Cachi, La Poma, Seclantás y San Antonio de los Cobres. En la Quebrada de las Flechas existe un desvío por trabajos de recuperación del terraplén.

Viento, baches y falta de demarcación en la Ruta 51

La Ruta Nacional 51 permanece abierta, aunque se recomienda extrema precaución por vientos moderados y sectores con la calzada irregular.

Entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas se informó falta de mantenimiento, mientras que en el tramo La Silleta-Campo Quijano hay baches y banquinas sin demarcación. Hacia el Paso de Sico, maquinaria pesada trabaja en badenes con sedimentos.

En la Ruta Nacional 9, antes de llegar a La Caldera, existen trabajos de mantenimiento y baches en los badenes. Defensa Civil recordó que se trata de un camino angosto y de cornisa, con banquinas irregulares y riesgo de deslizamientos durante el verano.

En Salta Capital, la recomendación es circular con precaución por la Circunvalación Oeste, donde hay obreros trabajando y posibilidad de neblina.

Rutas provinciales con pozos, calamina y ripio

Las rutas provinciales también permanecen transitables, aunque varias presentan dificultades.

En Orán, las rutas provinciales 13, 18 y 19 requieren precaución por pedregullo y animales sueltos. En Rivadavia, los caminos vecinales tienen sectores con pozos.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Provincial 56, entre Seclantás y Luracatao, presenta calamina, pozos, zanjas, pedregullo y bancos de arena. Para ese trayecto se recomiendan vehículos de gran porte o 4x4.

La Ruta Provincial 33, camino a Cachi, requiere especial cuidado por neblina y escarcha durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. El horario recomendado para circular es de 9 a 16, especialmente entre los kilómetros 44 y 57.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 está transitable con mucha precaución por tratarse de un camino sin pavimentar, con calamina y sectores de cornisa.

Defensa Civil aclaró que el estado de las rutas puede cambiar según las condiciones meteorológicas y recomendó consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje.