Refuerzan las recomendaciones para realizar trekking en la montaña

Con el movimiento turístico de las vacaciones de invierno, San Lorenzo volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos para realizar trekking y actividades al aire libre. En ese contexto, desde la Secretaría de Turismo recomendaron a quienes visiten la zona extremar las medidas de seguridad, contratar guías habilitados para los recorridos de montaña y respetar los senderos señalizados.

Por Aries, el coordinador de Eventos del área, Mariano López Rivas, pidió ser “conscientes a la hora de hacer montaña” y recomendó contratar un guía.

El funcionario explicó que en el sitio web sanlorenzo.travel se encuentra disponible el listado de guías autorizados y la información sobre los distintos recorridos que ofrecen. Además, recordó que la Reserva de las Yungas cuenta con cuatro senderos autoguiados, debidamente señalizados, para quienes prefieran realizar caminatas por su cuenta.

No obstante, insistió en que incluso en esos circuitos es importante tomar recaudos. "Intenten tener señal de teléfono y ser conscientes con la montaña, porque la montaña no es un chiste. A veces uno se entusiasma con el paisaje y después se da cuenta de que está perdido, y es un tema", advirtió.

López Rivas también señaló que los rescates en zonas de montaña demandan importantes recursos humanos y logísticos. "Hay que ser conscientes a la hora de hacer montaña", remarcó.

Por último, recordó que tanto en la Quebrada de San Lorenzo como en la Reserva de las Yungas funcionan oficinas de turismo donde los visitantes pueden recibir información sobre senderos, recomendaciones de seguridad y las distintas alternativas para recorrer la zona.