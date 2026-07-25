Demoras en Aguas Blancas por controles de Gendarmería: cómo están los pasos fronterizos

Los pasos fronterizos que conectan Salta y Jujuy con Bolivia, Chile y Paraguay funcionan este sábado con diferentes horarios, aunque se registran demoras en Aguas Blancas por los controles de Gendarmería Nacional.

El paso internacional Aguas Blancas-Bermejo está habilitado durante las 24 horas por el puente internacional. Las autoridades recomendaron circular con precaución ante las esperas en los controles fronterizos.

También se encuentra habilitado el servicio de chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo, de 7 a 19. En este sector se informó un aumento de la presencia de organismos de seguridad, situación que también genera demoras para quienes cruzan la frontera.

Los pasos hacia Bolivia que funcionan las 24 horas

El paso El Condado, que conecta Los Toldos con La Mamora, permanece abierto durante todo el día. Para la zona se pronosticó una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 29, con cielo soleado.

Salvador Mazza-Yacuiba también opera las 24 horas. La temperatura prevista oscila entre los 12 y los 23 grados, con cielo parcialmente soleado.

Jama y Sico, con horarios reducidos y frío extremo

El Paso de Jama, entre Jujuy y la región chilena de Atacama, está habilitado de 9 a 19.15. En la zona se esperan temperaturas de entre 3 grados bajo cero y 8 grados, además de viento de hasta 23 kilómetros por hora.

El Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, funciona de 9 a 19. Allí se pronosticó una mínima de 6 grados bajo cero y una máxima de 10, con frío extremo y condiciones ventosas.

Socompa continúa cerrado

El Paso Socompa permanece cerrado para el tránsito vehicular y sólo funciona como cruce ferroviario. En el sector se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

Por su parte, Misión La Paz-Pozo Hondo, que comunica Argentina con Paraguay, está habilitado de 7 a 20, con temperaturas previstas de entre 18 y 25 grados.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, según el informe difundido este sábado.