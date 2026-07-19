Festejos por la final: la Policía pidió no subir a semáforos ni postes
Policiales19/07/2026Ivana Chañi
Ante la concentración prevista en el centro de Salta, las autoridades solicitaron evitar conductas de riesgo, cuidar especialmente a los niños y respetar la prohibición de consumir alcohol en la vía pública.
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También hubo 20 personas fueron demoradas por distintos delitos. Las acciones fueron desarrolladas, a partir de operativos de Protección Ciudadana.
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