Festejos por la final: la Policía pidió no subir a semáforos ni postes

La Policía de Salta pidió a los hinchas evitar conductas peligrosas durante los festejos por la final del Mundial, especialmente subirse a semáforos, postes de alumbrado y otras estructuras ubicadas en la vía pública.

El responsable del área de Prensa de la fuerza, Flavio Peloc, explicó en Qué Domingo, por Aries, que este tipo de situaciones fue advertido durante celebraciones anteriores y representa un riesgo tanto para quienes se trepan como para las personas que se encuentran alrededor.

“Los semáforos, los focos y los postes de luz no son lugares permitidos. Son riesgos innecesarios”, advirtió.

Peloc remarcó que la cantidad de personas prevista para este domingo puede dificultar la intervención inmediata de los efectivos en algunos sectores. Por ese motivo, pidió colaboración y responsabilidad a quienes participen de los festejos.

La recomendación incluye prestar especial atención a los niños, evitar situaciones de violencia y definir con anticipación cómo se realizará el traslado hasta los puntos de concentración.

La Policía también controlará el consumo de bebidas alcohólicas y recordó que la prohibición de ingerir alcohol en la vía pública continúa vigente, aun durante los festejos.

Además, pidió utilizar los elementos de seguridad correspondientes en caso de movilizarse en vehículos y respetar los cortes, vallados y corredores establecidos para emergencias.

Desde la fuerza señalaron que el objetivo es que la celebración pueda desarrollarse en un ambiente familiar y sin hechos que lamentar.