Pronóstico del tiempo en Salta: frío, nubes y máximas de hasta 23°C esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un comienzo de semana con condiciones estables en la ciudad de Salta. Este lunes la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C, sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde continuarán las mismas condiciones. Hacia la noche se espera mayor nubosidad. Los vientos soplarán del sector sur por la mañana y rotarán al noreste durante la tarde, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que el frío continuará durante las primeras horas de cada jornada, aunque las temperaturas máximas mostrarán un leve ascenso con el correr de los días.

Para el martes se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 15°C, mientras que el miércoles será uno de los días más agradables de la semana, con una temperatura que podría alcanzar los 23°C.

El jueves volverá a registrarse una máxima cercana a los 18°C, mientras que el viernes descenderá hasta los 19°C. El fin de semana mantendrá condiciones similares, con máximas de 20°C el sábado y el domingo, acompañadas por mañanas frías y sin lluvias previstas.

De acuerdo con el organismo nacional, no se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días, por lo que el tiempo permanecerá estable, con nubosidad variable y un gradual aumento de la temperatura hacia la mitad de la semana.