Marea argentina en la final del Mundial: los viajes de último momento exigieron US$58 millones

La fiebre por presenciar la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España en Nueva York generó una salida adicional de divisas estimada en US$58 millones.

El fenómeno responde al flujo de hinchas que resolvieron viajar a último momento hacia Estados Unidos para acompañar al seleccionado, de acuerdo con un análisis elaborado por la consultora privada Qualy.

El estudio sobre el público en el MetLife Stadium proyecta que entre 3.000 y 5.900 argentinos corresponden a "viajeros incrementales" que volaron exclusivamente para la cita decisiva. Este grupo representa el 45% de la hinchada nacional presente en el estadio, mientras que el 55% restante ya permanecía en territorio norteamericano siguiendo la competencia.

Además de las tarifas aéreas de último minuto, el impacto financiero estuvo traccionado por el sistema de precios dinámicos de la FIFA en el mercado de reventa oficial, donde los boletos más económicos alcanzaron valores de entre 7.000 y 10.000 dólares, de acuerdo con lo reportado por Noticias Argentinas.