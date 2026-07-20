La AFA agradeció el apoyo de los hinchas y confirmó que no todo el plantel volverá al país tras el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado oficial tras la caída de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. En el mensaje, la entidad agradeció el acompañamiento de los hinchas durante todo el torneo y destacó que el respaldo de los argentinos fue clave para que el equipo volviera a disputar una final del mundo.

La AFA remarcó que, más allá de no haber logrado el bicampeonato, el vínculo entre la Selección y la gente se fortaleció. "La Selección es patrimonio de todos los argentinos" y "el resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó el comunicado difundido en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff.

Además, la entidad confirmó que no todos los futbolistas regresarán a la Argentina. Varios integrantes del plantel viajarán directamente desde Estados Unidos hacia sus respectivos clubes o iniciarán sus vacaciones, mientras que otra parte de la delegación emprenderá el regreso este lunes, con llegada prevista al país alrededor de las 17. El comunicado cerró con un mensaje para los hinchas: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles".