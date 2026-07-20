Vendían protectores solares sin registro y algunos estaban vencidos desde 2023
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la venta, la distribución y la publicidad de protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa.
La decisión fue adoptada porque los productos no estaban registrados ante el organismo y no pudo comprobarse que hubieran ingresado al país a través de importadores habilitados.
Además, dos de los protectores detectados consignaban fechas de vencimiento correspondientes a 2023.
Cuáles son los productos prohibidos
La disposición incluye los siguientes protectores solares:
- Karité: “Collagen – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum”, contenido neto de 60 mililitros, elaborado en China.
- Kiss Beauty: “Sunscreen Cream SPF50”, contenido neto de 65 mililitros, con vencimiento en mayo de 2023.
- Miss Vanesa: “Anthelios XL 50+ SPF”, contenido neto de 150 mililitros, lote 25E10A, con vencimiento del 9 de mayo de 2023.
La prohibición alcanza a todas las presentaciones y contenidos netos de esos productos, además de otros cosméticos pertenecientes a las mismas marcas, hasta que su situación sea regularizada.
No tenían documentación de procedencia
Los productos fueron detectados durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
Los responsables de los locales no pudieron presentar documentación que acreditara su procedencia. Posteriormente, ANMAT consultó su base de datos y no encontró registros que coincidieran con la información consignada en los envases.
Según el organismo, tampoco se pudo garantizar que los cosméticos hubieran sido fabricados bajo condiciones higiénicas adecuadas, que utilizaran ingredientes autorizados o que hubieran ingresado legalmente al país.
Qué deben hacer los consumidores
Las personas que tengan alguno de estos protectores deben suspender su uso.
También se recomienda verificar el nombre de la marca, el factor de protección, el contenido neto, el país de fabricación y la fecha de vencimiento antes de adquirir productos cosméticos, especialmente cuando se comercializan mediante redes sociales o plataformas digitales.
La prohibición tiene alcance nacional y fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a las áreas de Defensa del Consumidor
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