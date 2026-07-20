Incidentes en el Obelisco tras el Mundial: enfrentamientos con la Policía y al menos 15 detenidos

Los festejos y muestras de apoyo a la Selección Argentina en el Obelisco, tras la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, terminaron con graves incidentes durante la noche del domingo. Un grupo de personas comenzó a arrojar botellas, piedras y otros objetos contra efectivos de la Policía de la Ciudad, lo que derivó en un operativo de dispersión con camiones hidrantes y gases. Según las primeras informaciones, al menos 15 personas fueron detenidas y tres resultaron heridas.

El Gobierno porteño había desplegado un operativo especial con cerca de 1.000 efectivos, vallas de contención y vehículos hidrantes para controlar la concentración de miles de hinchas en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Sin embargo, la situación se descontroló cuando algunos manifestantes sobrepasaron el vallado e iniciaron agresiones contra el personal policial, provocando corridas y momentos de tensión en pleno centro de Buenos Aires.

En medio del operativo también hubo denuncias por el uso de balas de goma y gas pimienta por parte de la Policía, mientras varios asistentes aseguraron que solo participaban de los festejos. Además, se registraron momentos de angustia por niños extraviados durante las corridas y personas con heridas leves. Las autoridades investigan los incidentes para determinar las responsabilidades de quienes protagonizaron los hechos de violencia.