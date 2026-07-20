Cortes de luz en Salta: EDESA informó las zonas afectadas este lunes

La empresa EDESA informó que este lunes 20 de julio realizará dos cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia de Salta.

El primero se llevará a cabo en la zona oeste de Salta Capital, entre las 8 y las 10.30. La interrupción alcanzará sectores de los barrios Los Profesionales y Grand Bourg, sobre calle Leopoldo Marechal, entre Comodoro Martín Rivadavia y Coronel Miguel de Pascuo, además de zonas aledañas.

Según detalló la empresa, los trabajos tendrán una duración estimada de dos horas y media y estarán vinculados con la renovación de la red de media y baja tensión.

El segundo corte está previsto para la localidad de Coronel Moldes, entre las 9 y las 12. Afectará al sector de 69 Viviendas, barrio Fonavi y zonas aledañas.

En este caso, la interrupción tendrá una duración aproximada de tres horas y responderá también a tareas de renovación de la red eléctrica.

Desde EDESA recomendaron a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollen los trabajos y recordaron que los horarios pueden modificarse por razones operativas.