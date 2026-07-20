Habilitan la inscripción al programa Garrafa Municipal en el CCM

Esta iniciativa está diseñada para brindar asistencia directa a los hogares de escasos recursos durante la temporada invernal, permitiendo a los beneficiarios realizar la carga gratuita de garrafas de diez kilogramos.

Los interesados en acceder al subsidio deben dirigirse a partir de esta mañana a las oficinas de la Dirección General de Asistencia Social, ubicadas en el bloque 5, box 24 del Centro Cívico Municipal, sobre la avenida Paraguay 1240, en el horario de 8 a 13 horas.

La convocatoria para retirar y entregar la documentación correspondiente permanecerá abierta desde hoy y hasta el próximo viernes 24 de julio.

El beneficio está destinado exclusivamente a los residentes que posean domicilio registrado en Salta Capital y que cumplan de forma estricta con una serie de requisitos socioeconómicos, entre los que se destacan no contar con conexión a la red de gas natural en su vivienda y acreditar que el núcleo familiar está compuesto por más de tres integrantes, priorizando a las familias numerosas con tres o más hijos a cargo.

Asimismo, el reglamento del programa estipula que los ingresos del grupo conviviente no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Al momento de presentarse en las mesas de atención del Centro Cívico Municipal, los titulares del trámite deben aportar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad de todo el grupo familiar —donde conste el domicilio actualizado de la ciudad—, junto con la correspondiente Certificación Negativa emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES.