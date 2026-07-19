Ley Octorina: arman la mesa técnica para frenar los crímenes de odio en comunidades aborígenes

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia coordinó una mesa de trabajo técnica para avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial N° 8534, conocida como "Ley Octorina". El encuentro unificó criterios institucionales antes de la próxima asamblea territorial, programada para el 20 de agosto en el municipio de Embarcación, donde el documento se debatirá directamente con las lideresas y representantes de los pueblos originarios.

La normativa busca establecer mecanismos urgentes para prevenir y sancionar los crímenes de odio y las agresiones sexuales que afectan sistemáticamente a mujeres, niñeces y adolescencias indígenas en Salta. Para lograrlo, la reglamentación prioriza el diseño de módulos educativos con enfoque de derechos, campañas de sensibilización y la creación de canales de denuncia accesibles que respeten la diversidad cultural.

Un punto clave del proyecto es la eliminación de las barreras idiomáticas en el sistema judicial. Para ello, se integró al debate a especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), enfocados en la incorporación de traductores e intérpretes capacitados en la variante Wichí-Castellano. El objetivo es garantizar que las víctimas tengan acceso real a la protección estatal.

De la jornada participaron referentes de las fundaciones Na'nechepa y Juala, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y legisladores provinciales, quienes buscan consolidar una aplicación efectiva de la ley en el territorio de la provincia.