Móvil de castración en Salta: habilitan turnos por WhatsApp para cuatro barrios de la Ciudad

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta pondrá en marcha un nuevo cronograma del Móvil de Castración para perros y gatos. Las jornadas se realizarán desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de julio, de 8:30 a 13:00, en puntos estratégicos de los barrios 25 de Mayo, Progreso, La Loma y Lamadrid.

Debido a la alta demanda en la Ciudad de Salta, el cupo está estrictamente limitado a 30 atenciones por día. Los vecinos interesados deben solicitar un turno previo enviando un mensaje de WhatsApp al número asignado para su zona.

El cronograma y las líneas de contacto son:

Lunes 20 y martes 21: Barrio 25 de Mayo (Centro Vecinal, Coronel Vidt esquina Ayacucho). Turnos al 3874478932 .

Miércoles 22: Barrio Progreso (Cortes y Roberto Corbalán). Turnos al 3875455891 .

Jueves 23: Barrio La Loma (Luis Güemes 1.399). Turnos al 3874195182 .

Viernes 24: Barrio Lamadrid (Centro de Jubilados, Deán Funes y Carlos Forest). Turnos al 3875886203.

Requisitos obligatorios para la cirugía

Los animales deben tener entre 5 meses y 8 años de edad, presentarse limpios y cumplir con un ayuno absoluto de 12 horas de sólidos y líquidos. Las hembras no deben estar en celo ni preñadas; si parieron recientemente, se debe esperar un mínimo de 60 días.

Para el traslado, los gatos deben ir en bolsos transportadores seguros y los perros con correa (y bozal si son agresivos). Además, los dueños tienen que llevar una manta para abrigar a la mascota durante el postoperatorio, ya que la anestesia les provoca un marcado descenso de la temperatura corporal.