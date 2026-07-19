Paso a paso: cómo cuidar a tu mascota en casa tras la castración

Tras el paso del Móvil de Castración de la Municipalidad de Salta por los barrios, comienza la etapa más importante para los propietarios: el postoperatorio. El éxito de la cirugía realizada por los veterinarios municipales depende directamente de los cuidados que reciba el animal en el hogar durante los primeros diez días para garantizar una correcta cicatrización.

El primer desafío es el manejo de la anestesia. Al regresar a casa, las mascotas experimentan hipotermia (baja temperatura corporal) debido a los fármacos. Es fundamental ubicarlas en un lugar cerrado, templado, a ras del suelo para evitar caídas y sobre la manta solicitada en el operativo. No se les debe ofrecer agua ni alimento hasta que recuperen totalmente la estabilidad y el estado de alerta, lo que suele ocurrir unas horas después; alimentarlos antes de tiempo puede provocarles vómitos o ahogamiento.

Higiene de la herida y control del lamido

La limpieza de los puntos de sutura debe realizarse diariamente con una gasa estéril embebida en antiséptico (como yodopovidona diluida), sin refregar. El principal enemigo de la curación es el propio animal: el lamido constante introduce bacterias de la boca en la herida, lo que genera infecciones o la apertura de los puntos.

Para evitarlo, se recomienda confeccionar una faja protectora con una remera vieja en el caso de las hembras o utilizar un collar isabelino en los machos. El reposo es obligatorio durante la primera semana; se deben suspender los paseos largos, los saltos a los sillones o techos, y los juegos bruscos con otros animales de la casa.

Cuándo acudir a la guardia veterinaria

El dolor y el decaimiento son normales durante las primeras 24 a 48 horas, período en el cual se deben administrar únicamente los analgésicos recetados por los profesionales del municipio. Bajo ninguna circunstancia se debe medicar al animal con fármacos de uso humano como el ibuprofeno o el paracetamol, ya que son altamente tóxicos para perros y gatos.

Los vecinos de la Ciudad de Salta deben realizar un monitoreo visual diario de la zona operada. Si se observa un sangrado activo, hinchazón extrema, secreción con mal olor o si el animal pasa más de dos días sin querer comer, se debe acudir de forma urgente al Hospital Municipal de Salud Animal o a la consulta veterinaria más cercana para prevenir complicaciones mayores.