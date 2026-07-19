Riesgo muy alto de incendios en Salta: recuerdan que está prohibido realizar quemas

La combinación de viento Zonda, altas temperaturas y baja humedad mantiene a Salta con un índice meteorológico de peligro de incendios forestales muy alto, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de prevención.

En ese contexto, recordaron que en la provincia están prohibidas las quemas de bosques, pastizales, malezas, hojas, ramas y residuos urbanos, según lo establecido por las leyes provinciales N° 7070 y N° 7543.

La normativa también prohíbe la quema a cielo abierto de residuos provenientes de desmontes o aprovechamientos de bosques nativos. En estos casos, cualquier excepción requiere una autorización previa de la Secretaría de Ambiente.

El llamado cobra especial relevancia durante este domingo, cuando gran parte de la provincia permanece bajo alerta por viento Zonda, condición que favorece la rápida propagación del fuego.

Las autoridades solicitaron a la población no encender fuego bajo ninguna circunstancia y dar aviso inmediato al 911 o a los organismos de emergencia ante cualquier foco ígneo.