El Zonda volverá a sentirse con fuerza este domingo en Salta

Defensa Civil informó que este domingo 19 de julio, entre las 12 y las 18, regirán alertas naranja y amarilla por viento Zonda en distintos sectores de la provincia de Salta.

La alerta naranja abarcará Capital, Cerrillos, La Viña, Guachipas y sectores de La Caldera, Rosario de Lerma, Chicoana, Cafayate y San Carlos. También alcanzará a la Puna de Los Andes, Molinos, La Poma y Cachi, además de los valles de esas localidades.

En las zonas de la Puna se esperan vientos de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Para los Valles y el área metropolitana se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

Por otra parte, la alerta amarilla comprenderá la prepuna de Iruya, Santa Victoria y Orán, donde también podrían registrarse ráfagas cercanas a los 70 km/h.

Ante estas condiciones, recomendaron evitar salir de casa durante las horas de mayor intensidad, retirar objetos de balcones y patios y permanecer alejados de postes, cables y estructuras que puedan desprenderse.

También pidieron no encender fuego bajo ninguna circunstancia debido al riesgo de propagación de incendios. En caso de encontrarse conduciendo durante las ráfagas, se aconseja detener el vehículo en un lugar seguro.