Más de 20 cursos gratuitos en San Lorenzo: cómo inscribirse y qué capacitaciones se dictarán

El Polo Tecnológico de San Lorenzo presentó su oferta académica para la segunda mitad de 2026, con más de 20 cursos gratuitos de formación y capacitación profesional orientados a la tecnología, los oficios y las necesidades productivas de la zona.

La propuesta incluye alternativas vinculadas con inteligencia artificial, informática, ciberseguridad, idiomas, construcción, diseño, robótica y herramientas para el desarrollo de emprendimientos.

Las clases serán presenciales, con un encuentro semanal de dos horas. Cada capacitación tendrá una duración total de 18 clases.

La preinscripción comenzó el miércoles 15 de julio y se realizará mediante un formulario online. La Municipalidad informó que el plazo se extenderá hasta el lunes 10 de agosto, aunque el ingreso dependerá de la disponibilidad de vacantes en cada curso.

Según el cronograma difundido, la mayoría de las capacitaciones comenzará el 3 de agosto. También habrá propuestas que iniciarán durante septiembre.

Certificación según el nivel educativo

Quienes hayan completado el nivel secundario recibirán un certificado con resolución ministerial del Ministerio de Educación.

En tanto, los alumnos que no cuenten con el secundario completo obtendrán un certificado municipal de asistencia.

Los cursos disponibles

La oferta para esta segunda mitad del año incluye:

Inglés I.

Chino conversacional.

Teatro: Liderar, Transformar y Conectar.

Talabartería.

Diseño de espacios exteriores.

Reciclado de prendas unisex.

Alfabetización digital para adultos.

Operador en informática y secretariado.

Inteligencia artificial aplicada a arquitectura, AutoCAD y SketchUp.

Introducción a la inteligencia artificial.

Publicidad digital y gestión de ventas en plataformas.

Ciberseguridad.

Excel y Power BI.

Soldadura y herrería.

Plomería e instalaciones.

Higiene y seguridad en la construcción y la industria.

Robótica y Blender para niños.

Introducción al uso de drones y fotogrametría.

Educación financiera, criptomonedas, trading y mercado de capitales.

Cursos que comenzarán en septiembre

Durante septiembre se incorporarán además capacitaciones en:

Sublimación de tazas, remeras y gorras.

Gasista instalador, con matrícula de Naturgy y aval de la Escuela de la India.

Formación vinculada con John Deere.

Los interesados deberán completar la preinscripción online y aguardar la confirmación de la vacante correspondiente.

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